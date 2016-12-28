Италия

Лишь провал медосмотра может помешать нападающему Дженоа Леонардо Паволетти стать игроком Наполи.

Ранее стало известно, что Наполи согласовал сумму отступных за Паволетти. Предполагается, что она составит около 14 млн евро.

Камнем преткновения являлся только вопрос имиджевых прав на игрока, столь характерный для Наполи – ранее у Партенопеи возникали споры по этому поводу с Дрисом Мертенсом.

По информации Sky Sport Italia, данный вопрос был разрешен и главный врач Наполи Альфонсо Де Никола направился в клинику, где будет главой комиссии, которая обследует Паволетти.

В Неаполе Паволетти на первых порах должен подменить Аркадиуша Милика, который продолжает восстанавливаться после травмы крестообразных связок колена, а позже – побороться с поляком за место в основе.