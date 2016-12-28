Италия

Полузащитник Пескары Альберто Аквилани вскоре должен официально перейти в Сассуоло.

Джанлука Ди Марцио сообщает, что Аквилани упаковал свои вещи и готов отправиться на новое место работы.

Сассуоло договорился с Пескарой подписать Аквилани на правах аренды до конца сезона.

32-летний хав должен сегодня прибыть на новое место работы.

В текущем сезоне на его счету 9 матчей в чемпионате и 1 гол.

В Пескару он перешел летом. До этого Альберто играл за Рому, Ювентус, Ливерпуль, Милан, Спортинг и Фиорентину.