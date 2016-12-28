Италия

Вице-президент Милана Адриано Галлиани подтвердил, что нападающий Луис Адриано может вскоре покинуть его клуб.

Ходят слухи, что в услугах Адриано заинтересованы Спартак и ЦСКА из России.

"Не хочу делать никаких заявлений, но трансфер Адриано в Спартак вполне возможен", — цитирует Галлиани Football Italia.

Луис Адриано прошлым летом перешел в Милан из Шахтера, но в команде основным не стал.

В текущем чемпионате бразилец провел 7 матчей, лишь раз выйдя в основе. Голов форвард не забивал.