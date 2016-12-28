Италия

Полузащитник Дженоа Томас Ринкон будет взят в аренду Ювентусом с обязательным правом выкупа.

La Gazzetta dello Sport информирует о том, что Старая Синьора договорилась с генуэзцами о переходе 28-летнего венесуэльского хавбека.

По данным источника, Ювентус арендует Ринкона за два миллиона евро (футболист начнет тренироваться с командой с 1-го января). Еще семь миллионов (обязательное право выкупа) чемпион Италии заплатит Дженоа летом.

Наставник туринцев Максу Аллегри нужен еще один хавбек — Аксель Витсель, за которого идут торги, ведь Юве потеряет Асамоа и Лемину, которые отправятся на КАН. Возможно, в Дженоа уйдет и Эрнанес.

В текущем сезоне Ринкон отдал два ассиста в 16-ти встречах.