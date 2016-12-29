Италия

Полузащитник Лукас Торрейра, которым интересуется Рома, не намерен продлевать контракт с Сампдорией.

Gazzetta dello Sport сообщила, что после неудачи с хавбеком Дженоа Томасом Ринконом, который перейдет в Ювентус, Рома переключила внимание на Торрейру.

"Рома? Пока что мы не контактировали", — заявил представитель игрока Пабло Бетанкурт LaRoma24.it.

"Но в газетах я читал об интересе Ромы. Лукас хорош в обеих фазах игры, ему только 20 лет, и он многое способен дать команде, которая показывает хороший футбол".

"Мы не стали продлевать контракт с Сампдорией, цель Лукаса – перейти в другой клуб".

В нынешнем сезоне Торрейра выходил в основе в 16 матчах Серии А. Его контракт с Самп рассчитан еще на 3 с половиной года.