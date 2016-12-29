Италия

Лишь проваленный медосмотр может помешать полузащитнику Дженоа Томасу Ринкону стать игроком Ювентуса.

Ожидается, что Ринкон перейдет в Ювентус на правах аренды за 2 млн евро с правом выкупа за 7 млн.

Сегодня он прибыл на обследование в клинику Ювентуса J-Medical.

В Ювентусе он должен стать одним из игроков, призванных восполнить потерю Поля Погба. Вторым центральным хавбеком, которого намерен приобрести Ювентус, является хавбек Зенита Аксель Витсель.