Италия

Миланский Интер будущим летом постарается переманить одного из лидеров Арсенала — нападающего Алексиса Санчеса.

Об интересе Интера к Санчесу стало известно еще в конце ноября. Тогда сообщалось, что форвард Арсенала является приоритетной трансферной целью для миланского клуба.

Как сообщает издание Inter News, Интер желает воспользоваться ситуацией, которая возникла вокруг продления действующего соглашения чилийца.

Напомним, что Канониры не могут договориться с Алексисом касательно продления действующего соглашения из-за больших финансовых аппетитов игрока.

Согласно источнику, миланский клуб не сможет подписать Санчеса в январе из-за правил финансового Fair Play, а попытку переманить 28-летнего футболиста нерадзурри осуществят будущим летом.

В текущем сезоне Санчес провел за Арсенал 24 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 ассистов.