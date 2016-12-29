Италия

Молотобойцы намерены приобрести нападающего Фиорентины Николу Калинича.

По информации издания Corriere dello Sport, в ближайшее трансферное окно Вест Хэм планирует сделать предложение Фиалкам по 28-летнему форварду.

Сообщается, что Фиорентина готова расстаться с Калиничем, но хочет получить за него 50 миллионов евро.

Напомним, что ранее хорвата хотел приобрести Тяньцзинь Сунцзян, однако он сам отказался переезжать в Китай.

В текущем сезоне Калинич провел 19 матчей в Серии А и забил 8 голов. Также на его счету 5 поединков в Лиге Европы и 4 точных удара.