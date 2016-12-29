Полузащитник Ромы Диего Перотти заявил, что в будущем хочет вернуться в Аргентину.
ФК Рома
29 декабря 2016, 20:14
Перотти с 2007 года выступает в Европе. В 2014 году его арендовала Бока Жуниорс. Сейчас Диего выступает за Рому.
"Конечно, моей целью является возвращение в Аргентину в один прекрасный день", — цитирует Перотти Football Italia.
"Если Бока Жуниорс возьмет меня, то я хотел бы надеть их форму. Всегда был фанатом Боки. Сейчас наслаждаюсь игрой за Рому".
"Надеюсь вернуться в сборную. Эдгардо Бауса мне сказал, что следит за мной", — отметил аргентинец.