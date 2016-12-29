Италия

Полузащитник Ромы Диего Перотти заявил, что в будущем хочет вернуться в Аргентину.

Перотти с 2007 года выступает в Европе. В 2014 году его арендовала Бока Жуниорс. Сейчас Диего выступает за Рому.

"Конечно, моей целью является возвращение в Аргентину в один прекрасный день", — цитирует Перотти Football Italia.

"Если Бока Жуниорс возьмет меня, то я хотел бы надеть их форму. Всегда был фанатом Боки. Сейчас наслаждаюсь игрой за Рому".

"Надеюсь вернуться в сборную. Эдгардо Бауса мне сказал, что следит за мной", — отметил аргентинец.