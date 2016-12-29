Италия

Защитник Наполи Фаузи Гулам попал на радары менеджмента Реала.

AS пишет, что Реал хочет усилить левый фланг защиты.

Сейчас основным на этой позиции является Марсело, но летом Сливочные хотят купить Гулама, чтобы тот мог подменять бразильца.

Одновременно это означает, что Коэнтрау наверняка покинет Мадрид. Португалец провел сезон 2015-16 в Монако на правах аренды, но по возвращении в Реал остался все так же не востребован тренерским штабом Зидана.

Несмотря на интерес столь именитого клуба, у Гулама имеются и другие варианты в Европе. В частности, La Gazzetta Dello Sport пишет, что его хотят видеть у себя также Бавария и ПСЖ.

Контракт Гулама с Наполи истекает в 2018 году. В текущем чемпионате он сыграл за Наполи 15 матчей.