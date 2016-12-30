Италия

Вингер Милана Мбайе Ньянг может сменить прописку уже этой зимой.

Sky Sports со ссылкой на Tuttosport информирует о том, что в Милане готовы расстаться с 22-летним французским полузащитником.

По данным источника, россонери могут согласиться на предложение около 20-ти миллионов евро. К игроку проявляют интерес некоторые клубы АПЛ.

Ньянг перешел в Милан летом 2012-го из Кана за три миллиона евро, после чего играл в аренде в Монпелье и Дженоа. В нынешнем сезоне на счету француза три гола и столько же ассистов в 19-ти играх команды. Контракт футболиста с миланским клубом истекает летом 2019-го.