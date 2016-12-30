Италия

Защитник Ювентуса Алекс Сандро в ближайшее время может продлить соглашение с клубом.

Действующий контракт Сандро с Ювентусом истекает летом 2020 года.

Недавно появилась информация, что бразильца в своей команде хотят видеть Ман Сити и Ман Юнайтед.

Как сообщает Calciomercato, после продления соглашений Бонуччи, Ругани и Стураро Ювентус сосредоточится на пролонгации контракта именно Сандро.

Согласно источнику, бьянко-нери готовы обеспечить своего защитника новым договором, срок действия которого будет рассчитан до лета 2021 года.

Кроме того, Старая Синьора намерена повысить заработную плату Сандро с нынешних 2,8 млн евро до 3,5.

В текущем сезоне Сандро провел за Ювентус 22 матча во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 3 ассиста.