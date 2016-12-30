Нападающий Милана Луис Адриано в ближайшее время должен стать игроком московского Спартака.
Луис Адриано, getty images
30 декабря 2016, 19:36
Адриано перешел в Милан летом 2015 года за 8 млн евро из Шахтера. За это время бразилец выходил на поле в 34 матчах россо-нери, отметившись 6 голами.
В нынешнем сезоне при Винченцо Монтелле Луис лишь раз сыграл в основе.
Милан намерен избавиться от игрока, чтобы сэкономить на его зарплате – 5 млн евро за сезон до 2020 года.
Стоимость трансфера Адриано в Спартак не сообщается. Для заключения сделки игроку осталось лишь пройти медосмотр.
После 17 туров Спартак с 40 пунктами лидирует в чемпионате России, опережая Зенит на 5 очков.