Италия

Нападающий Милана Луис Адриано в ближайшее время должен стать игроком московского Спартака.

Адриано перешел в Милан летом 2015 года за 8 млн евро из Шахтера. За это время бразилец выходил на поле в 34 матчах россо-нери, отметившись 6 голами.

В нынешнем сезоне при Винченцо Монтелле Луис лишь раз сыграл в основе.

Милан намерен избавиться от игрока, чтобы сэкономить на его зарплате – 5 млн евро за сезон до 2020 года.

Стоимость трансфера Адриано в Спартак не сообщается. Для заключения сделки игроку осталось лишь пройти медосмотр.

После 17 туров Спартак с 40 пунктами лидирует в чемпионате России, опережая Зенит на 5 очков.