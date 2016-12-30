Полузащитник СПАЛ Андреа Бегетто в январе станет игроком Дженоа.
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30 декабря 2016, 19:55
GianlucaDiMarzio.com сообщает, что Грифоны уже уладили детали трансфера со СПАЛ.
О сумме, которую получит клуб из Серии B, пока что информации нет.
Ожидается, что 22-летний полузащитник пройдет медосмотр 2 января в Генуе.
Отметим, что Бегетто выступает на левом фланге полузащиты. В текущем сезоне он сыграл 13 матчей, забил 1 гол и отдал 7 ассистов.
В Серии A Бегетто в своей карьере еще не выступал. Он играл лишь за Белларию в Лиге Про и СПАЛ.