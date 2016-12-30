Италия

Голкипер Марко Сторари может перейти в Милан, чтобы передавать опыт Джанлуиджи Доннарумме и Алессандро Плиццари.

Сторари сейчас выступает за Кальяри. Он присоединился к сардам летом 2015. Кальяри пропустил 42 гола – худший на данный момент показатель в Серии А, а почти 40-летний голкипер неоднократно подвергался критике со стороны фанатов.

Кроме того, у Сторари не лучшие отношения с тренером и менеджерами клуба, поэтому вероятность того, что он покинет Сардинию, весьма высока.

Calciomercato.it сообщает, что ветеран уже провел предварительные переговоры с Миланом на предмет своего возвращения. Они завершились положительно.

Предполагается, что 17-летнему Джанлуиджи Доннарумме и 16-летнему Алессандро Плиццари будет полезно тренироваться рядом с 39-летним Сторари.