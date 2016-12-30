Италия

Защитник Сассуоло Франческо Ачерби не исключает трансфера уже зимой.

Недавно стало известно, что в услугах Ачерби заинтересован Лестер.

Франческо благодарен Сассуоло за помощь во время лечения рака яичек, однако не исключает своего ухода.

"Сассуоло мне сильно помогал во время болезни", — признал Ачерби.

"Но, конечно же, у меня есть амбиции попробовать себя в большом клубе. Я провалился в Милане по своей же вине и теперь хочу посмотреть, способен ли выступать на высочайшем уровне".

"Я уверен, что мне по силам играть в большом клубе".

В нынешнем сезоне на счету Ачерби 18 матчей и 3 гола в Серии А.