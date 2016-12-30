Защитник Торино Лоренцо Де Сильвестри в очередной раз повредился.
Де Сильвестри (в центре), ФК Торино
30 декабря 2016, 21:34
В клубе объявили о том, что Де Сильвестри не смог завершить тренировку по причине травмы.
28-летний хав летом перешел в Торино из Сампдории, но из-за постоянных травм сыграл в старте лишь 7 раз в чемпионате.
Есть информация, что у Де Сильвестри травма лодыжки.
Дополнительная информация будет известна после обследования завтра.
Торино свой следующий матч проведет против Сассуоло 8 января.