Италия

Защитник Торино Лоренцо Де Сильвестри в очередной раз повредился.

В клубе объявили о том, что Де Сильвестри не смог завершить тренировку по причине травмы.

28-летний хав летом перешел в Торино из Сампдории, но из-за постоянных травм сыграл в старте лишь 7 раз в чемпионате.

Есть информация, что у Де Сильвестри травма лодыжки.

Дополнительная информация будет известна после обследования завтра.

Торино свой следующий матч проведет против Сассуоло 8 января.