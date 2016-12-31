Италия

Football.ua подводит итоги полугодия итальянского первенства.

Нам посчастливилось наблюдать за хорошим полугодьем в итальянской Серии А. Здесь и трансферный бум, который имел место быть на Апеннинах, и китайское пришествие в Милан, и чудо имени Аталанты и Лацио, здесь и возрождение Милана. Тем не менее, Football.ua предлагает подбить промежуточные итоги, которые говорят обо всем, и одновременно не говорят ни о чем.

Командная статистика

Лучшая атака: Наполи и Рома (по 40), Ювентус и Торино (по 36)

Лучшая оборона: Ювентус (14), Рома (18), Милан, Кьево (по 20)

Худшая атака: Эмполи (10), Пескара, Кротоне (по 14)

Худшая оборона: Кальяри (42), Палермо (35), Сассуоло, Пескара (по 33)

Количество передач: Наполи (11 744), Фиорентина (9 505), Интер(9 183)

Процент точных передач: Наполи (87,4), Ювентус (84,6), Фиорентина (83,9)

Удары: Наполи (318), Интер (317), Рома (316)

Удары в створ: Наполи (123), Рома (110), Ювентус (102)

Ударов за игру: Наполи (17,7), Интер и Рома (по 17,6)

Процент владения мячом: Наполи (58,6), Рома (55,8), Фиорентина (55,2)

Самые агрессивные клубы: Дженоа (49 желтых / 7 красных), Кальяри (54 / 4), Эмполи (54 / 2)

Лучшая посещаемость: 77 882 (Милан — Интер, 13 тур)

Худшая посещаемость: 510 (Кротоне — Палермо, 4 тур)

Индивидуальная статистика

Голы: Икарди (14/ 1 с пенальти), Белотти (13/1), Джеко (13/1), Мертенс (11/1)

Голевые передачи: Андерсон, Кальехон, Хамшик (по 7), Сусо (6)

Гол+пас: Икарди (19), Белотти (16), Джеко (15)

Удары: Джеко (88/43 в створ), Иммобиле (72/30)

Пасы: Хамшик (1421), Кулибали (1061), Астори (1026)

Обостряющие передачи:С алах (47), Банега (41), Гомес (41)

Фолы: Ринкон (40), Белотти, Симеоне (по 37), Милинкович-Савич (36)

Предупреждения: Томович, Беллуски (по 8), Раду, Велозу, Дайнелли (по 7)

От свистка до свистка (1620 минут): Алвеш, Реджини, Щесны, Миранда, Посавец, Икарди, Бурдиссо, Карнезис, Рейна, Ханданович, Соррентино, Алеесами

Турнирная таблицы

Ювентус – зимний чемпион

Этим летом Ювентус побил всевозможные рекорды трансферного рынка как в пределах страны, так и не только. О возможном уходе Погба говорилось очень давно, и наконец-то французская сага завершилась, Поль отправился туда, откуда и приехал в Турин, Манчестер Юнайтед выложил 105 млн. евро. Но Ювентус не собирался останавливаться, если победу в Серии А можно было бы добыть и без помощи Погба, то под Лигу чемпионов Старая Синьора укрепилась основательно. Так, в Турин перебрались Миралем Пьянич, Мехди Бенатья, Дани Алвес, Хуан Куадрадо и Марио Пьяца. Но вишенкой все же стал переход Гонсало Игуаина, который обошелся Старой Синьоре в 90 млн. евро.

В отличии от прошлого сезона, Аллегри не стал придумывать новое тактическое колесо, и модуль 3-5-2 стал залогом успеха, Ювентус — зимний чемпион за два тура до окончания первого круга. Отлично дела идут и в Лиге Чемпионов у бьянко-нери, в которой туринцы оказались в простой для себя группе и резонно вышли с первого места. Тем не менее, на фоне стабильно высокой игры, несущей в себе и результат, случались у Ювентуса и периодические спады. Так, дважды Ювентус проиграл в Милане, был разгромлен в Генуе, а также очень неубедительно смотрелись в матчах с Севильей.

Несмотря на вышеупомянутую внушительную трасферную кампанию, проблемы у Ювентуса возникали во всех линиях построений, лишь Джанлуиджи Буффон был стабилен как никогда. Так, травмы Барцальи и Бонуччи дали шанс молодому Даниэле Ругани, который полностью справился с возложенными на него обязанностями. Конечно, его пара с Кьеллини не является эталонной, уж точно уступает ВВС, но в матче с Ромой, к примеру, Даниэле отлично выключил с игры Эдина Джеко. К тому же, страдали наразного рода повреждения и фланговые оборонцы, Дани Алвеси вовсе вылетел на длительный срок, что заставило Аллегри перестраиваться по ходу сезона на схему 4-3-3, а затем и вовсе 4-4-2.

Центральная ось была не столько травматичной, но этот отрывков чемпионата уже практически поставил крест на судьбе некоторых исполнителей в Турине. Так, много нареканий вызывали Эрнанес, Лемина, Стураро, тот же Пьянич никак не найдет себя в построениях туринцев (играл и реджисту, и меццалу, и треквартисту). Не зря же в прессе всплыли слухи, что Аллегри попросил у руководства в январе двух исполнителей в центр поля, и первый уже прибыл – Томас Ринкон с Дженоа. Благо, Сами Хедиру травмы обходили стороной, и вовремя восстановился после Маркизио. Ну а на игре в нападении очень повлияло отсутствие Дибалы. После проигранного матча Милану Ювентус упрекали в однообразности, ведь вся атака строилась именно через аргентинца. Аллегри перестроился и нестандартная пара нападающих Манджукич – Игуаиндала неожиданный результат, хорват себя отлично проявляет в качестве ассистента!

Что ж, даже обилие травм не помешало Ювентусу стать зимним чемпионом, и пусть Рождество было испорчено Миланом, Суперкубок для Старой Синьоры скорее был закуской, а весь сезон будут оценивать именно по его десерту, тобишь выступлению в Лиге чемпионов. Жребий выбрал в соперники Порту, который конечно не Реал, но сложности предоставить сможет, Рома не соврет.

На верном пути

Несмотря на тот факт, что в прошлом сезоне Наполи уходил на новогодние праздники в качестве лидера чемпионата, а в этом – лишь третьим, сезон текущий уверенно можно назвать удачным для подопечных Маурицио Сарри. Тем не менее, предпосылок к значительному шагу вперед еще до сезона было не видно. И началось все с трансферной кампании неаполитанцев, которая не обещала быть богатой, но вмешался Ювентус. Туринцы решили активировать клаусулу Гонсало Игуаина, и за 90 млн. евро игрок перебрался на север. После активной перепалки в СМИ, Де Лаурентис не стал отлаживать дело в долгий ящик и на деньги, вырученный от продажи Пипиты, не только подыскал замену, но и стал работать над проблемой прошлого года – длиной лавки. Таким образом, в клубе оказались Тонелли, Максимович, Диавара, Зьелински, Джаккерини и Милик.

Несмотря на обидную осечку в первом туре, Наполи быстро набрал обороты, и стал показывать результаты прошлого года. Милик не понадобилось время на адаптацию, поляк с первых матчей начал забивать, отлично взаимодействуя с Дрисом Мертенсом, который по ходу этого сезона превратился в незаменимого игрока основы. Бельгиец еще на предсезонных сборах демонстрировал отличную результативность, но прорвало Мертенса в декабре, когда он вынужденно стал играть центрфорварда и в двух матчах подряд забил семь голов! Но аккурат между отличным стартом в чемпионате и феерией бельгийца Наполи находился в кризисе.

Все дело в том, что в матче за сборную Польши Милик получил серьезную травму – разрыв связок левого колена, которая лишила его футбола практически на полгода. На дворе был октябрь, а это означало, что придется Сарри обходиться лишь услугами Маноло Габбьядини, хотя ходили слухи о возможном подписании Мирослава Клозе. Увы, в данную ситуацию Наполи угодил в один из самых важных отрезков первой половины чемпионата: из потенциально самого первого участника плей-офф Лиги чемпионов (это после трех игр то) неаполитанцы могли и вовсе пролететь мимо, в чемпионате проиграны матчи главным конкурентам, теряли очки в ситуациях, когда от Наполи ожидали уверенную победу.

Оказалось, нужно было время, чтоб Мертенс освоился в роли ложной девятки, и дела пошли на поправку. Интери Фиорентина получили в свои ворота три мяча, Кальяри и Торино – по пять, в Португалии Наполи в очной схватке завоевал первое место в группе, а на перерыв коллектив уходит уже третьим, всего три очка уступая второй Роме. Даже по сравнению с прошлым сезоном, Наполи уступил себе те же три очка, а мог и вовсе одно, если бы не пропустил трижды во Флоренции. На команду Сарри ждет светлое будущее, ибо Де Лаурентис пообещал вернуть Милика к поединку с Реалом, переход Паволетти дело уже решенное (собственно, как и уход Габбьядини), ротацию Сарри применяет уже сейчас, на прошлогодние грабли клуб точно не наступит.

Перезапуск Милан

«Я буду хранить этот трофей в своем сердце больше, чем любой другой», — на радостях после выигранного матча за Суперкубок Италии заявил Адриано Галлиани. Возможно, дела Милана пойдут на спад во второй части чемпионата, но сезон уже можно считать успешным, ибо подопечные Винченцо Монтеллы добыли первый трофей за более чем пять лет. К слову, кубок то стал 29-м по счету за 30-летнюю эпоху правления Сильвио Берлукони: «Берлускони очень счастлив. Он заслужил это, учитывая его финансовые, эмоциональные и другие усилия на протяжении многих лет», — слова того же Галлиани.

Начался сезон для россо-нери с классических разговоров о продаже клуба. Мол, Берлускони договорился с китайцами, в ноябре окончательно все активы перейдут к новым инвесторам. Правда, в ноябре дата изменилась на более дальнюю, а затем еще, и еще, и теперь Галлиани будет отвечать за трансферную кампанию этой зимой. Пока.Там гляди и летом все продолжиться. Но, как бы там не велись все эти закулисные игры, Милан получил некую сумму на покупки, и провалился. Из многих игроков, которые приехали летом в Миланелло, полезными оказались только Сусо и Пашалич. Да и то, первый вернулся с аренды, второй – пришел в аренду с Челси, все остальные пока никак не могут себя проявить. Возможно, Лападалу под конец прибавил, но там все очень неоднозначно. Что интересно, Gazzetta dello Sport назвала трансферную кампанию Милана одной из худших, как и годом ранее Наполи, но адзурри с россо-нери превзошли все ожидания.

Несмотря на тяжелый старт, влияние Монтеллы дало свои результаты, и не в последнюю очередь, благодаря тактическим изменениям алленаторе и вере в молодежь. Так, Джакомо Бонавентура был сдвинут глубже к центру поля, расположившись на позиции меццалы. На первый взгляд, сомнительное решение перевести самого опасного игрока в центр поля, но как оказалось, решение правильное. Джек помогает лучше перемещать мяч в центре поля, что постоянно являлось проблемой Милана последние несколько лет. К тому же, спереди оставался Бакка, а ему в помощь теперь был отослан испанец Сусо, который стал одним из лучших в составе россо-нери за первую половину чемпионата.

Отдельно стоит поблагодарить Монтеллу и за работу с молодежью. Конечно, Джанлуиджи Доннарумма у всех на слуху, взятый пенальти от Дибалы только уверяет, что Джиджи имеет светлое будущее, но вместе с ним подтянулись к основе и другие. Благодаря усилиям Мануэля Локателли травма Монтоливо осталась незамеченной, Романьоли набрался опыта и не допускает такого количества ошибок, отлично выступает в паре с Палеттой, никуда не делся Мбайе Ньянг (хотя к французу возникло много вопросов после двух не забитых пенальти подряд), пришел Пашалич. Перезагрузка идут полным ходом.

В погоне за Старой Синьорой

Рома считалась одним из главных конкурентов Ювентуса в этом чемпионате по ряду причин. Да, летом команду покинул Миралем Пьянич, но ведь у Джеймса Палотты были свои козыри в рукаве. Во-первых, грамотный тренер, который своими тактическими перестройками смог раздобыть не одну победу у основных конкурентов, во-вторых, кроме Пьянича команду никто не покинул, удалось удержать всех остальных лидеров, и в-третьих, Строотман вернулся в состав и с лихвой компенсировал отсутствие боснийца еще в концовке прошлого сезона.

Стартовала Рома с досадного вылета из розыгрыша Лиги чемпионов, в котором команда Спаллетти по суме двух матчей уступила Порту. Нельзя сказать, что Волки были слабее, просто в ответном матче в Риме некоторые исполнители выдали свои худшие матчи в году, Рома умудрилась заработать две красных карточки, что и открыло перед римлянами двери в Лигу Европы, групповой этап которой они прошли без проблем. В остальном же стартовый отрезок чемпионата не вызывал никаких нареканий. Команда много забивала, но больше всех радовал Эдин Джеко, который в этом сезоне словно переживает возрождение, демонстрируя форму времен выступлений в Германии. Да, Джеко потерял лидерство в гонке бомбардиров к зиме, но на достигнутых 13 мячах босниец вряд ли остановится.

С таким ходом Рома действительно могла бы не отпускать Ювентус, но злую шутку с римлянами сыграли травмы. Невероятное количество игроков, которые пополнили лазарет, просто ограничивала выбор алленаторе. Пришедший летом Марио Руй до сих пор так и не заигран за основной состав, Флоренцы вылетел на длительный период, Вермален сыграл только пару матчей, Наингголан, Перес, Паредес, Де Росси, Рюдигер, Строотман, Манолас, да практически каждый из основного состава римлян вылетал на одну или две недели. Вот Рома и теряла в некоторых матчах крайне важные очки, что позволило Ювентусу увеличить разрыв к четырем (читай семи) пунктам перед Рождеством.

Как только большинство из них наберут оптимальные кондиции, Рома снова умчится в погоню за Старой Синьорой, не думая о преследователях. Вот только на ближайший период на римлян ожидает очередная трудность – Кубок африканских наций, на который отправиться Мохаммед Салах. Египтянин является ключевой фигурой в нападении, и это отлично продемонстрировал матч первого круга с Ювентусом. Салах не полностью был готов, начал с лавки запасных и Рома вообще не знала, что делать с туринской обороной, правда, и выход египтянина особо не помог, кондиции не те были.

Меняя вектор

Интер считался главным фаворитом в борьбе с Ювентусом, и, несомненно, был бы таковым, если бы не одно но. В клуб пришли новые владельцы, с той самой страны, которая теперь в тренде и платит игрокам миллиарды. Китайцы с Миланом пока не договорились, но Эрик Тохир не стал до смерти держаться за клуб и быстренько права перешли к новым владельцам. Suning Commerce Group предложило Манчини огромные деньги на трансферную кампанию, алленаторе возжелал воссоединиться с Яя Туре, но владельцы оказались против: китайцы готовы были инвестировать громадные суммы в клуб, но на перспективу, на молодежь. Взгляды сторон разошлись, как и их судьбы, Роберто покинул Милан.

А китайцы подтвердили свои намеренья на практике. Только Габигол и ЖоауМариу обошлись Интеру почти в 70 млн. евро, не за маленькие деньги в Милан перебрался Антонио Кандрева, а с Аякса был призван Франк Де Бур дабы руководить новым Интером. Но у голландца не сложилось в Италии, и многие высказали точку зрения, что более чем предсказуемо: в Голландии все танцуют от атаки, которая и принесла не один титул аяксидам Де Бура, тогда как Италия с ее кальчо – кухня совершенно иная. Интер победил Ювентус, но осекался в банальных ситуациях, не мог демонстрировать стабильной игры, что стоило команде вылета с Лиги Европы, тем не менее, тифозерия нерадзурри полюбила тренера. И в первом матче после его отставки вывесили на трибунах красноречивый баннер: «Спасибо и извини, Франк. Ты ответил не за свои ошибки». 85 дней продлилось пребывание голландца в Милане.

В команду пригласили Стефано Пьоли, но в уме держали персону Диего Симеоне, который сократил соглашение с Атлетико, и никогда не скрывал желания вернуться в один день на Аппенины. Старта тяжелее и придумать нельзя было для Стефано Пьоли – Миланское дерби, выезд в Неаполь, ряд других не проходных матчей, и только с Наполи нерадзурри проиграли в одни ворота, в остальных же дали бой, а в большинстве – и вовсе победили. Конечно, со стороны результат был противоречив, команда безалаберно играет в обороне в этом сезоне, но с другой – результат добывался, а это главное, что позволило миланцам с второй половины таблицы подняться перед Рождеством на седьмую строчку.

Отдельного слова заслуживает Мауро Икарди, который по-разному проявил себя в этом сезоне, как на поле, так и вне его. Началось все с продления контракта летом, которое чуть не привело его в Неаполь, где как раз искали замену Игуаину, но дальше больше. «С тобой все покончено. Ты показал себя. Снимай капитанскую повязку, клоун. Да, это именно то, чего мы требуем», — баннер тифози Интера после выхода в свет автобиографической книги аргентинца Sempre avanti (Всегда вперед) и, пожалуй, это был один из самых корректных. Сразу всплыли и другие грешки Мауро, но аргентинец словно и не подозревал ни о чем, руководство поддержало его и не зря. 14 голов Мауро позволяют возглавлять гонку капоканноньере, к тому же, на счету Икади почти 50% всех голов команды, что доказывает банальную вещь – для Интера он незаменим сейчас.

Фиорентина: туманное будущее

Прошлый старт сезона превзошел все ожидания для болельщиков Фиорентины, да и не только. Команда отлично играла, мало пропускала, а в нападении солировал дуэт Калинич – Иличич. Тифози резонно ждали продолжения успешного выступления и в этом году, несмотря на тот факт, что во второй половине прошлого сезона команда серьезно сдала. Но лето команда провела отвратительно, и закрались некие сомнения, команду покинуло несколько игроков основы, на замену которым пришла сплошная молодежь.

Собственно, все опасения оправдались. Игра в обороне разладилась, один Гонсало не справлялся, а в помощь ему был лишь Астори, который зачастую травмировался, в остальном же игроки с флангов Милич, Томович, Сальседо. Потеряй летом Фиорентина еще и Борху Валеро, вообще скудно было бы, но и опытный испанец не демонстрирует былой формы. Промолчим уже о паре нападающих, которая не выдерживает никакой критики. Калинич ближе к Рождеству начал забивать, но моментов портит намного больше. На днях стало известно, что игрок достиг принципиальной договоренности с Тяньцзинь Сунцзян, в соответствии с которой хорват будет получать миллионы, осталось слово за Фиорентиной, которой предложили примерно 40 млн. евро. А словенец тем временем рассорился с Паулу Соузой, и на последний матч чемпионата даже не попал в состав. Когда и попадал, то демонстрировать прошлогодней формы не удавалось, большинство уже знает, что правая у Йосипа для ходьбы.

Главным же светлым пятном первой части сезона стал Федерико Бернардески. Молодой итальянец, для которого Соуза так и не нашел пока оптимального места на поле, по ходу этого сезона примеряет на себе роль лидера. Это и не удивительно, Федерико имеет все исходные данные, чтоб уже сейчас перейти в один из итальянских грандов, вон Интер с Наполи проявляю не малый интерес. На данный момент именно воспитанник клуба является его лучшим бомбардиром с девятью голами в чемпионате, к тому же, Федерико еще и две результативные передачи на свой счет записал. Но для самого игрока, наверное, приятнее совершенно другой факт – по ходу сезона Бернардески удостаивался носить капитанскую повязку!

Будущее клуба находится на самом деле в тумане. Руководство клуба пока не давало никаких гарантий на серьезную трансферную кампанию, а без нее клуб может скатиться куда ниже, чем текущая девятая строчка. Подливает масла в огонь и конфликт Пауло Соузы с болельщиками клуба. Португалец после одного из матчей заявил, что Бернардески должен играть в другом клубе, более амбициозном. Тифозерия приняла такие слова в штыки, и вывесив красноречивый баннер: «Соуза, ты – лицемер. Увольняйся, Габбо!»(напоминая о выступлениях португальца за Ювентус). Претендентов на пост главного тренера Фиалок много, как и возможных вариантов развития событий.

«Не было бы счастья…». Команды-сюрпризы

Аталанта, после невзрачного старта, просто понеслась и выдала лучший первый круг в своей истории – шестое место и 32 набранных очка. Все началось с поединка против Наполи, в котором Гасперини решил прибегнуть к помощи молодых исполнителей. Кальдара, Конти, Гальярдини, Петанья, Д’Алессандро, Спортьелло – каждый из них стал неотъемлемой частью хорошо действующего механизма, и на каждого уже имеется солидный покупатель, готовый выложить кругленькую сумму. Вот Ювентус опередил всех и заплатил порядка 20 млн. евро за Кальдару, который только в этом сезоне начал играть в основе. Но самым лакомым кусочком является ивуарийский 19-летний полузащитник Франк Кессье, который уже записал на свой счет шесть голов и является лучшим бомбардиром среди топ-5 лиг в своей возрастной категории.

Отлично начал сезон и Торино под руководством Синиши Михайловича. Серб, перебравшись в Турин, затеял массовую перестройку, суть которой заключалась в переходе с 3-5-2 на 4-3-3. Такие изменения не могли пройти бесследно, еще и при потере двух основных центрбеков Камиля Глика и Николы Максимовича, на смену которым пришли Де Сильвестри и Россеттини, которые в предыдущих клубах играли на флангах обороны. Не стабилизировал ситуацию и звездный новичок Торино Джо Харт, вот больше Быков и пропускают только четыре коллектива, три из которых идут в зоне вылета. А текущей восьмой позиции Михайлович обязан Андреа Белотти, который в этом сезоне заиграл новыми красками, что послужило подписанию нового контракта с клубом на улучшенных условиях и клаусулой в 90 млн. евро. Естественно для клубов не из Италии, что стало своеобразной тенденцией этого года.

Отдельно стоит выделить красноречие сербского алленаторе, который в этом сезоне не раз радовал акул пера. Много его перлов заслуживают на звание лучшей цитаты года, но одна выделяется и имела место быть после проигранного матча Интеру. Михайлович очень негодовал: «Если Оби уходит с поля на 60-й минуте с судорогами, то он не может играть в футбол. Пусть работает бухгалтером. У Льяйича же болел живот. Он ушел с поля, потому что не мог сдержаться. В принципе, мы все обосрались».

Многочисленные проблемы с составом, тренером, болельщиками, да вообще со всем, с чем только можно придумать, выпали этим летом на судьбу римского Лацио. В итоговом счете, проблемный клуб возглавил Симоне Индзаги и совершил настоящее чудо, по-другому охарактеризовать результат Лацио после 18 туров просто невозможно. На данный момент, единственной проблемой клуба является провалы в матчах с сильными соперниками, Орлы мощно начинают, но ближе к перерыву сдают, чем и пользовались поочередно Милан, затем Рома и Интер. Притом проигранные ключевые матчи скорее из-за ошибок отдельных исполнителей, а не команды в целом. Лацио есть куда расти, и Симоне Индзаги отлично справляется с ситуацией, попутно внедряя в коллектив талантливую молодежь, так что у клуба светлое будущее, а в этом сезоне как минимум за еврокубки поборются.

«… да несчастье помогло». Разочарования

Конечно, можно найти уйму объяснений провальному сезону в исполнении Сассуоло, но сам факт пребывания неро-верди на 16 позиции по результатам первой половины чемпионата разочаровывает. В прошлом сезоне подопечные Ди Франческо совершили подвиг, пробившись в еврокубки, да и этот начали за здравие, пройдя в группу Лиги Европы и разгромив там баскский Атлетик, но затем результаты пошли по нисходящей. Участие в еврокубках однозначно повлияло на результаты на внутренней арене, но больше всего добивали Сассуоло травмы. Лазарет был не просто переполнен, а забит под завязку, в матче 17 тура Ди Франческо не мог рассчитывать на 11 игроков основной обоймы! Будем надеяться, что во второй половине сезона дела у неро-верди наладятся.

Джованни Мартушьелло возглавив Эмполи в межсезонье, но провернуть трюк, который удавался Маурицио Сарии и Марко Джампаоло, новоиспеченному тренеру не удалось. Многих основных игроков разобрали клубы солиднее, а им на смену пришли либо ветераны, либо молодежь, которые не могут гарантировать стабильных выступлений. Сапонара и Пуччарелли просто не дотягивают до мерки, заданной ими прошлым сезоном, Массимо Маккароне не может демонстрировать прошлогоднюю результативность, все-таки ветеран, как и не усилил команду перешедший с Палермо Джиллардино. Единственное светлое пятно команды – ее обороны, а точнее даже вратарь, который на своих плечах вытащил множество матчей. Лукаш Скорупски третий по количеству совершенных сейвов в лиге (69), и первый с семью сухими матчами.

Как бы хотелось, чтоб розанеро выбрались из трясины турнирной таблицы и снова боролись ну хоть в середине турнирной таблицы. Но, видимо, пока клубом будет руководить одиозный Дзампарини, будет Палермо и дальше бороться за выживание, и не факт, что всегда успешно. Вот и на каникулы сицилийцы ушли 18-ми, уступая тому же Эмполи уже четыре очка. В том году клубом руководило рекордных восемь тренеров, тогда как в этом Эудженио Корини стал лишь третьим. Баллардини не смог вдохновить команду на старте сезона, Де Дзерби не дал результата, вот теперь Корини пробует свое счастье. И, к чести нового тренера, Палермо совершил уже маленький подвиг, вырвав победу в Генуе 3:4, уступая по ходу встречи 3:1.

Nothing new

Генуэзские клубы, как и годом ранее, располагаются в таблице рядом. Правда, тогда они были в шаге от зоны вылета, сейчас же чувствуют себя более комфортно, располагаясь ближе к центру таблицы. В Дженоа смена тренера проходит более безболезненно, не зря же Юрича называли протеже Гасперини, вот Грифоны и прихлопнули неожиданно Ювентус на своем поле 3:1. Но команда теряет своих лидеров, Леонардо Паволетти уже прошел мед. обследование в Наполи, а Томас Ринкон – в Ювентусе. Благо, замену Юрич успел подготовить, Эль Чолито уже забивает регулярно, хотя его пижонство пару раз сыграло ему во вред. А вот в Сампдории ситуация более тяжелая, Джампаоло строит новый коллектив под себя, используя свою схему с Эмполи 4-3-1-2. Порой его команда производит шоу, вырывая победы на последних минутах, но случалась и серии из четырех поражений подряд.

Первый сезон после ухода легендарного Тото Ди Натале не обещал быть легким. Команду принял Беппе Якини и Зебры не демонстрировали результат, который удовлетворил бы болельщиков и владельцев клуба. Удручающее положение в чемпионате, вылет в первом же раунде из Кубка Италии, и Якини указали на дверь, а его место занял Дель Нери. Еще по ходу прошлого сезона опытный специалист вдохнул новую жизнь в Верону, но тогда не хватило времени, сейчас же Удинезе набрал обороты и демонстрирует привлекательную игру. Команда добыла три победы подряд аккурат перед перерывом, а Сирилль Теро заслуживает всевозможные комплименты, ведя за собой команду вперед.

От Летающих осликов мало кто ожидал серьезных свершений, все-таки костяк команды состоит полностью из ветеранов. Тем не менее, Кьево произвел настоящий фурор на старте чемпионата, обыграв в родных стенах Интер, да и вообще выдала лучший старт за многие годы, но затем результаты пошли на спад. Благо, удачный старт позволил Кьево к перерыву комфортно чувствовать в середине турнирной таблицы. Главным же событием первого круга для веронцев стал 100-й год Серджио Пеллисье в рамках Серии А, с чем его и поздравляем.

Да, назвать 15 место Болоньи успехом нельзя, но и провалом также. Летом из клуба ушло несколько ключевых игроков, им на смену пришли перспективные исполнители, но постоянные травмы мешают россо-блу выступать на полную мощность. Тем не менее, грешит Болонья и частыми дисквалификациями, которые не идут на пользу команде. Вот и не могут подопечные Донадони добыть две победы подряд, постоянно успехи чередуются с неудачами, но есть ощущение, что во второй половине сезона Болонья соберется и подымится по турнирной лестнице.

Дела новоприбывших

Кальяри лучше всех выступает из числа команд, которые повысились этим летом в классе. Подопечные Массимо Растелли в основном дают бой на родном Стадио Сант-Элия, но и на выезде могут нервишки потрепать. На данный момент сарды идут на 15-й позиции, но если Растелли сможет что-то поделать с обороной, то Кальяри улучшит свое положение. На данный момент Кальяри пропустил больше всех в чемпионате – 42 мяча, в среднем более двух мячей за матч! Ко всему, островитяне могут привлечь внимание рядового украинца фактом подписания нашего соотечественника Ильи Брюхова, которого Растелли обещает использовать в основной обойме.

От Кротоне ничего не ждали в Серии А, особенно после того, как кузнец успеха Иван Юрич перебрался в Дженоа. Давиде Никола пытается отталкиваться от обороны, но игроки нападения, арендованные в Сассуоло, порой создают шоу в нападении. Так, Диего Фальчинелли является лучшим бомбардиром клуба, имея в своем активе пять мячей, а на втором месте идет Марко Тротта с двумя. За первые десять туров Пифагорейцы набрали всего два очка, но затем коллектив вернулся на родной Энцио Шида и результаты стали приходить. Конечно, Кротоне все еще далек от спасения, но впечатление оставляет приятное.

Самым же безнадежным клубом на данный момент является Пескара. Единственный коллектив из топ-5 лиг, который до сих пор не одержал ни единой победы! Нет, все-таки одна такая числится на счету Дельфинов, но в матче с Сассуоло подопечные Оддо также проиграли, а победу им засчитали из-за использования неро-верди игрока, который был неправильно оформлен. Эх, бюрократизм. Но, если на старте сезона Пескара отлично играла, навязывая борьбу каждому, то ближе к зиме пропала и игра как такова. Многие поговаривают об отставке Оддо, фанаты откровенно требуют указать специалисту на дверь, но руководство пока терпит, не переполнена еще их чаша терпения, лишь бы поздно не было.

ЛУЧШИЙГОЛ

Дрис Мертенс, Наполи – Торино, 17 тур, 5:2

https://www.youtube.com/watch?v=q9n9y2kghGI

СБОРНАЯ ПОЛУГОДИЯ (3-4-3)

Сергей Синельник, Football.ua