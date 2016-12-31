Италия

Агент вингера Наполи Эмануэле Джаккерини поведал, что его клиент счастлив в своем клубе.

Джаккерини летом перешел в Наполи, но основным в Неаполе не стал. В текущем чемпионате он лишь 8 раз выходил на замену.

Ходят слухи, что к фланговому универсалу проявляют интерес Рома, Лацио и Сельта.

"Мой клиент провел отличный Евро-2016, поэтому к нему проявляют интерес. Он сейчас счастлив в Наполи и хочет продолжать надевать голубую футболку", — цитирует его агента Джулио Маринелли Football Italia.

"Давайте не будем забывать, что летом Джаккерини пережил мышечную травму, месяц не мог тренироваться, а затем ему пришлось заново набирать форму".

"Предложения? Ничего конкретного нет", — заявил агент.