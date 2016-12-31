Италия

В ближайшее трансферное окно защитник Наполи Фаузи Гулам может сменить клубную прописку.

Напомним, несколько недель назад зарубежные СМИ сообщали об интересе к Гуламу со стороны Челси и ПСЖ. Кроме того, вчера появилась информация, что в услугах футболиста заинтересована Бавария.

Как сообщают алжирские СМИ, Челси и ПСЖ по-прежнему рассматривают вариант с оформлением трансфера Гулама.

В то же время, отмечается, что Наполи может предложить своему футболисту новый контракт. При этом футболист хочет получать в Неаполе 2,5 млн евро в год, тогда как Партенопеи готовы платить ему 1,6 млн евро.

В текущем сезоне Гулам провел за свою команду 21 матч во всех турнирах и отметился шестью голами. Действующее соглашение 25-летнего алжирца с нынешним клубом рассчитано до середины 2018 года.