Орлы могут в ближайшее трансферное окно усилиться полузащитником Вердера Сержом Гнабри.
Серж Гнабри, fourfourtwo.com
31 декабря 2016, 16:48
Вчера стало известно, что в контракте Гнабри с Вердером прописан пункт, согласно которому он может покинуть стан Музыкантов, если любой клуб предложит за него 8 миллионов евро.
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, активировать опцию выкупа Гнабри готов Лацио. Отмечается, что в 21-летнем футболисте в Лацио видят идеальную замену Бальде Кейта, который может покинуть клуб.
Напомним, Гнабри пополнил ряды Вердера этим летом, перейдя из Арсенала.
В текущем сезоне 21-летний футболист провел за свою команду 15 матчей в Бундеслиге, забил 7 голов и отдал 1 ассист.