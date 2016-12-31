Италия

Орлы могут в ближайшее трансферное окно усилиться полузащитником Вердера Сержом Гнабри.

Вчера стало известно, что в контракте Гнабри с Вердером прописан пункт, согласно которому он может покинуть стан Музыкантов, если любой клуб предложит за него 8 миллионов евро.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, активировать опцию выкупа Гнабри готов Лацио. Отмечается, что в 21-летнем футболисте в Лацио видят идеальную замену Бальде Кейта, который может покинуть клуб.

Напомним, Гнабри пополнил ряды Вердера этим летом, перейдя из Арсенала.

В текущем сезоне 21-летний футболист провел за свою команду 15 матчей в Бундеслиге, забил 7 голов и отдал 1 ассист.