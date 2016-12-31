Италия

Полузащитник Аталанты Роберто Гальярдини заинтересовал Интер, который готов заплатить за него 25 млн евро.

Ранее стало известно, что Ювентус летом планирует подписать Гальярдини.

Tuttomercatoweb сообщает, что в борьбу за талантливого хавбека ввязался Интер, который готов заплатить за него 25 млн евро.

Ввиду требований финансового фейр-плей, нерадзурри намерены зимой взять Гальярдини в аренду с правом выкупа, которое станет обязательным после определенного количества матчей.

22-летний Роберто в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей в Серии А, отметившись 2 ассистами. Также он был вызван в сборную Италии.