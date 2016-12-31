Полузащитник Аталанты Роберто Гальярдини заинтересовал Интер, который готов заплатить за него 25 млн евро.
Роберто Гальярдини, фк аталанта
31 декабря 2016, 19:29
Ранее стало известно, что Ювентус летом планирует подписать Гальярдини.
Tuttomercatoweb сообщает, что в борьбу за талантливого хавбека ввязался Интер, который готов заплатить за него 25 млн евро.
Ввиду требований финансового фейр-плей, нерадзурри намерены зимой взять Гальярдини в аренду с правом выкупа, которое станет обязательным после определенного количества матчей.
22-летний Роберто в нынешнем сезоне сыграл 13 матчей в Серии А, отметившись 2 ассистами. Также он был вызван в сборную Италии.