Полузащитник Панатинаикоса Кристиан Ледесма раздумывает над переходом в Пескару.
Кристиан Ледесма, Getty Images
31 декабря 2016, 20:12
Ледесма сейчас является игроком Пананатинаикоса, но уже завтра он станет свободным агентом.
Аргентинец может вернуться в Италию, где ранее защищал цвета Лацио.
"Мы только что говорили с Ледесмой, и он совершенно спокоен. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе – и Пескару", — заявил агент Ледесмы Фабио Гуардабассо.
"Нам нужно будет все взвесить и решить, может ли Пескара зарегистрировать Кристиана. Дельфины – отличная команда, Кристиан был бы счастлив в нее перейти".
34-летний Ледесма провел большую часть карьеры в Италии – с 2002 по 2006 он играл за Лечче, а потом по 2015 выступал за Лацио.
Ранее стало известно, что Пескару покинет другой хавбек – Альберто Аквилани, который близок к Сассуоло.