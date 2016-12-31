Италия

Полузащитник Панатинаикоса Кристиан Ледесма раздумывает над переходом в Пескару.

Ледесма сейчас является игроком Пананатинаикоса, но уже завтра он станет свободным агентом.

Аргентинец может вернуться в Италию, где ранее защищал цвета Лацио.

"Мы только что говорили с Ледесмой, и он совершенно спокоен. Мы рассматриваем различные варианты, в том числе – и Пескару", — заявил агент Ледесмы Фабио Гуардабассо.

"Нам нужно будет все взвесить и решить, может ли Пескара зарегистрировать Кристиана. Дельфины – отличная команда, Кристиан был бы счастлив в нее перейти".

34-летний Ледесма провел большую часть карьеры в Италии – с 2002 по 2006 он играл за Лечче, а потом по 2015 выступал за Лацио.

Ранее стало известно, что Пескару покинет другой хавбек – Альберто Аквилани, который близок к Сассуоло.