Италия

Полузащитник Палермо Оскар Хильемарк в январе может перебраться в Аталанту.

Как информирует издание Sport Italia, клуб из Бергамо в ближайшее трансферное окно предложит роза-неро 3 миллиона евро за 24-летнего шведа.

Сообщается, что Аталанта пыталась подписать Хильемарка еще минувшим летом, но получила отказ от Палермо.

Контракт шведа с его нынешним клубом рассчитан до лета 2019 года.

В текущем сезоне Хильемарк провел 15 матчей в Серии А и 1 поединок в Кубке Италии.