Италия

Нападающий Ювентуса Марио Манджукич привлек внимание китайского Тяньцзинь Сунцзян, однако сделка вряд ли состоится.

Тяньцзинь предлагал за Манджукича 28 млн евро, а сам форвард мог бы зарабатывать в Китае по 7,5 млн евро/сезон. Тем не мене, Tuttosport сообщает, что туринцы ответили отказом на предложение. Не горит желанием переходить и сам хорват.

Вероятность осуществления сделки снижает и тот факт, что Тяньцзинь, скорее всего, уведет у Ювентуса хавбека Зенита Акселя Витселя. Старая Синьора долго планировала подписать бельгийца, однако китайцы сейчас намного ближе к его подписанию.

В нынешнем сезоне на счету 30-летнего хорвата 16 матчей в Серии А (4 гола, 2 ассиста).