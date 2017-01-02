Италия

Вингер Вердера Серж Гнабри привлек внимание Наполи, который ищет подмену Хосе Кальехону.

Кальехона после своего перехода в Наполи из Реала сыграл в 99,24% матчей в Серии А. Из 132 встреч Хосе пропустил только одну, да и ту – из-за дисквалификации.

Поэтому Адзурри решили поискать сменщика для испанца. Одним из вариантов ранее назывался лидер Динамо Андрей Ярмоленко.

По информации Джанлуки Ди Марцио, Наполи теперь заинтересовался и вингером Вердера Сержем Гнабри.

21-летний немец проводит отличный сезон в Бундеслиге – на его счету 7 голов в 15 матчах. В контракте Сержа прописана клаусула в 8 млн евро, поэтому многие европейские клубы желают заполучить его уже зимой.

Преградой на пути к осуществлению трансфера может стать спонсорский контракт Гнабри с Nike – в Наполи действуют суровые ограничения по этому вопросу.

Вместе с тем, переход Сержа смог бы стать страховкой для клуба, который не может договориться о продлении контракта с другим вингером – Лоренцо Инсинье.