Италия

Нападающий Сассуоло Доменико Берарди восстановился после серьезного повреждения.

Напомним, что 22-летний форвард получил травму связок колена в конце августа прошлого года и с тех пор на поле не появлялся.

По данным издания Gazzetta dello Sport, теперь Берарди возобновил тренировки в общей группе.

Сообщается, что молодой итальянец, скорее всего, сможет сыграть с Торино 8 января.

В текущем сезоне Берарди провел 6 матчей во всех турнирах в составе неро-верди и забил 7 голов.