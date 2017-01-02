Италия

Нападающий Базеля Сейду Думбия, контракт которого принадлежит Роме, не согласился переезжать в китайский клуб.

Как информирует итальянское издание Gazzetta dello Sport, два неназванных китайских клуба предложили Роме 10 миллионов евро за 29-летнего ивуарийца.

Сообщается, что сам Думбия отказался от данного предложения из-за желания играть в Европе.

На данный момент ивуариец выступает на правах годичной аренды в Базеле, который может выкупить его за 6,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Думбия провел 12 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 9 голов.