Нападающий Базеля Сейду Думбия, контракт которого принадлежит Роме, не согласился переезжать в китайский клуб.
Сейду Думбия, AFP
02 января 2017, 19:25
Как информирует итальянское издание Gazzetta dello Sport, два неназванных китайских клуба предложили Роме 10 миллионов евро за 29-летнего ивуарийца.
Сообщается, что сам Думбия отказался от данного предложения из-за желания играть в Европе.
На данный момент ивуариец выступает на правах годичной аренды в Базеле, который может выкупить его за 6,5 миллионов евро.
В текущем сезоне Думбия провел 12 матчей в чемпионате Швейцарии и забил 9 голов.