Италия

Нападающий нерадзурри Родриго Паласио и полузащитник Фелипе Мело в текущее трансферное окно сменят клубную прописку.

По информации издания Tuttomercato, на данный момент миланский клуб и Аталанта ведут переговоры о трансфере Паласио, который намерен вновь поработать с бывшим тренером Джан Пьеро Гасперини.

Что касается Мело, то Интер дал согласие на то, чтобы бразилец вел переговоры с Палмейрасом.

В текущем сезоне 33-летний хавбек провел 5 матчей в Серии А и 5 поединков в Лиге Европы.

На счету Паласио 7 игр в чемпионате Италии и 3 матча в Лиге Европы, где он отличился 1 голом.