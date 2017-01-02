Италия

Антонио Дзадза, агент и отец нападающего Вест Хэма Симоне Дзадзы, рассказал о будущем своего клиента.

Ранее стало известно, что Молотобойцы досрочно вернут 25-летнего форварда в Старую Синьору, поэтому его агент уже занялся поиском новой команды для итальянца.

"Валенсия? Мы начали переговоры, поскольку интерес испанского клуба был конкретным", — начал Антонио Дзадза.

"Некоторые итальянские команды уже делали запрос по Симоне. Я могу подтвердить, что он вернется в Серию А".

"Дженоа или Фиорентина? Об этом слишком рано говорить. Посмотрим", — добавил он.

В текущем сезоне Дзадза провел 8 матчей в АПЛ и 3 поединка в Кубке Лиги.