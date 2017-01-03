Италия

Спартак договорился о переходе нападающего Луиса Адриано с Миланом, однако ему нужно еще прийти к соглашению с форвардом.

В нынешнем сезоне Адриано лишь раз появлялся в основе на матч Серии А. Поэтому, скорее всего, бразилец покинет Сан-Сиро. Наиболее вероятным местом продолжения карьеры Луиса называют Спартак, которым руководит итальянец Массимо Каррера.

Джанлука Ди Марцио сообщал, что клубы достигли полной договоренности о трансфере Луиса. Однако москвичам осталось еще договориться с самим игроком, который в Милане зарабатывает 5 млн евро за сезон.

Football Italia утверждает, что сделка вряд ли будет завершена в ближайшие 10 дней. Ожидается, что Адриано только 10 или 11 января пройдет медосмотр в Спартаке.

В прошлом сезоне Луис также был близок к уходу из Милана в Цзянсу Сунин. Он даже прошел медосмотр в китайском клубе, однако в последний момент сделка сорвалась.