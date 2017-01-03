Италия

Полузащитник Ромы Хуан Итурбе находится в шаге от перехода в стан Быков.

Как информирует итальянское издание Toronews, сегодняшнее медицинское обследование 23-летнего хавбека в Торино оказалось успешным.

Сообщается, что в ближайшее время Итурбе подпишет арендное соглашение с туринским клубом.

Ранее стало известно, что в его договоре с Торино будет пункт выкупа за 12,5 миллионов евро.

В текущем сезоне Итурбе провел 5 матчей в Серии А, но ни одного в стартовом составе, а также 6 поединков в Лиге Европы.