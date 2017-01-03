Полузащитник Ромы Хуан Итурбе находится в шаге от перехода в стан Быков.
Хуан Итурбе, AFP
03 января 2017, 16:26
Как информирует итальянское издание Toronews, сегодняшнее медицинское обследование 23-летнего хавбека в Торино оказалось успешным.
Сообщается, что в ближайшее время Итурбе подпишет арендное соглашение с туринским клубом.
Ранее стало известно, что в его договоре с Торино будет пункт выкупа за 12,5 миллионов евро.
В текущем сезоне Итурбе провел 5 матчей в Серии А, но ни одного в стартовом составе, а также 6 поединков в Лиге Европы.