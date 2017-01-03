Полузащитник Интера Фелипе Мело находится на грани возвращения в Бразилию.
Фелипе Мело, AFP
03 января 2017, 17:26
По данным итальянского портала Сalciomercato, на протяжении ближайших 24-х часов Палмейрас официально оформит переход 33-летнего хавбека.
Сообщается, что в услугах Мело был также заинтересован Сан-Паулу, однако сам игрок выбрал вариант с Палмейрасом.
Напомним, что опытный бразилец перебрался в Интер летом 2015 года за 3,7 миллионов евро, подписав контракт на 2 года.
В текущем сезоне Мело провел лишь 5 матчей в составе Интера, но только 1 — в стартовом составе.