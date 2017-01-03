Италия

Президент Сампдории Массимо Ферреро заявил, что не отказался бы вновь увидеть в своей команде нападающего Наполи Маноло Габбьядини.

Напомним, что 25-летний форвард перебрался в стан Партенопеи именно из Сампдории в январе 2015 года за 12,5 миллионов евро.

"Габбьядини? Маноло — отличный игрок и прекрасный парень, но Сарри не видит его в составе. Если бы существовала возможность вернуть его, то мы были бы готовы принять его обратно", — заявил Ферреро.

"Но в любом случае это произойдет не в виде обмена на Мюриэля", — добавил он.

Ранее стало известно, что в услугах Габбьядини заинтересованы Саутгемптон, Сток Сити и Вольфсбург.

В текущем сезоне он провел 12 матчей в АПЛ (7 — в стартовом составе) и забил 2 гола.