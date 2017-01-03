Италия

Полузащитник Сампдории Мирко Эрамо продолжит свою карьеру в Беневенто.

Как сообщает официальный сайт генуэзского клуба, Самдория достигла соглашения с Беневенто о переходе Эрамо.

Футболист пополнит ряды клуба из Серии B на постоянной основе.

Эрамо находился в структуре Сампдории с 2007 года, однако основным футболистом команды так и не стал. Ранее он на правах аренды вступал за Пьяченцу, Монцу, Кротоне, Эмполи, Тернану и Трапани.

В текущем сезоне 27-летний футболист провел за Сампдорию всего два матча.