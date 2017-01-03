Нападающий Карпи Кевин Лазанья заинтересовал менеджмент Сампдории.
facebook.com/Gnagnalasagna
03 января 2017, 23:15
Sky Italia сообщает, что Самп ведет переговоры с Карпи по Лазанье.
Команда из Генуи хочет усилить переднюю линию, подписав 24-летнего итальянца.
Вероятно, что в январе Сампдория купит игрока, но оставшиеся полгода проведет в Карпи.
Лазанья вместе с Карпи в прошлом сезоне играл в Серии A. Там он забил 5 голов в 36-ти матчах (8 – в основе). В текущем сезоне в Серии B он провел 15 поединков (6 – в основе) и отличился 9 раз.