Италия

Нападающий Карпи Кевин Лазанья заинтересовал менеджмент Сампдории.

Sky Italia сообщает, что Самп ведет переговоры с Карпи по Лазанье.

Команда из Генуи хочет усилить переднюю линию, подписав 24-летнего итальянца.

Вероятно, что в январе Сампдория купит игрока, но оставшиеся полгода проведет в Карпи.

Лазанья вместе с Карпи в прошлом сезоне играл в Серии A. Там он забил 5 голов в 36-ти матчах (8 – в основе). В текущем сезоне в Серии B он провел 15 поединков (6 – в основе) и отличился 9 раз.