Италия

Похоже, что хавбек Альберто Грасси все же не покинет в январе Аталанту.

Президент Эмполи Фабрицио Корси заявил, что Аталанта не намерена отпускать в его клуб 21-летнего итальянца.

"При существующем положении вещей, Аталанта не отпустит Грасси в январе", — заявил Корси.

"Они не могут позволить себе потерять много игроков в середине сезона", — отметил президент.

Напомним, что Грасси принадлежит Наполи, но на правах аренды проводит сезон в Аталанте.

Грасси в текущем чемпионате лишь 5 раз выходил на замену.