Италия

Кальяри ведет переговоры с неким китайским клубом по своему вингеру Виктору Ибарбо.

В Кальяри подтвердили, что отклонили первоначальное китайское предложение по Ибарбо.

Тем не менее, в клубе считают, что смогут достичь соглашения с китайцами.

Напомним, что некогда многообещающий колумбиец уже несколько лет скитается по арендам, посетив Рому, Уотфорд, Атлетико Насьональ и Панатинаикос.

В составе ПАО Виктор провел первую половину сезона. В этом сезоне Ибарбо забил три гола и сделал три ассиста в 19 матчах за Панатинаикос.

В Кальяри сообщили, что Ибарбо не останется в Греции из-за возникших проблем.