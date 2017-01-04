Италия

Агент полузащитника Аталанты Роберто Гальярдини завтра проведет переговоры с представителями Интера.

Интер вскоре должен подписать игрока Аталанты.

"Я должен встретиться завтра с представителями Интера, чтобы обсудить контракт", — сказал агент игрока Джузеппе Ризо.

Sky Italia же пишет, что медобследование футболиста будет задержано на несколько дней. Гальярдини продолжит оставаться с Аталантой, пока не будут улажены все юридические детали.

Предполагается, что нерадзурри заплатят за Гальярдини 25-27 млн евро.

В нынешнем сезоне молодой хавбек 8 раз выходил в основе Аталанты в Серии А и уже заслужил своей игрой вызов в сборную Италии.