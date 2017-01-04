Италия

Защитник Бартош Бережински перебрался из Легии в Сампдорию.

О факте подписания контракта с 24-летним беком сообщает официальный сайт Сампдории.

По данным немецкого портала Transfermarkt, специализирующего на трансферах, блу-черкьятти выложили за Бережински 2 миллиона евро.

Поляк перебрался в Легию зимой 2013 года за 100 тысяч евро из Леха.

В текущем сезоне Бережински провел 21 матч во всех турнирах. Также на его счету 3 поединка в составе сборной Польши.