Защитник Бартош Бережински перебрался из Легии в Сампдорию.
Бартош Бережински, ФК Легия
04 января 2017, 12:59
О факте подписания контракта с 24-летним беком сообщает официальный сайт Сампдории.
По данным немецкого портала Transfermarkt, специализирующего на трансферах, блу-черкьятти выложили за Бережински 2 миллиона евро.
Поляк перебрался в Легию зимой 2013 года за 100 тысяч евро из Леха.
В текущем сезоне Бережински провел 21 матч во всех турнирах. Также на его счету 3 поединка в составе сборной Польши.