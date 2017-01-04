Италия

В стане рохибланкос рассчитывают подписать нападающего Интера Стевана Йоветича.

"Стеван — великолепный игрок. Мы надеемся, что сможем его заполучить. В Севилье Йоветич может продемонстрировать свой уровень и доказать свою ценность", — начал президент Севильи Хосе Кастро.

"Я думаю, что мы сможем договориться, но я не люблю говорить о незавершенных сделках", — добавил он.

Помимо Севильи в услугах 27-летнего черногорца заинтересованы Вест Хэм, Фиорентина и Боруссия М.

В текущем сезоне Йоветич провел 5 матчей в Серии А, но ни одного в стартовом составе.