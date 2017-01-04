Италия

Серхио Барила, агент нападающего Милана Карлоса Бакки, заявил, что его клиент не собирается переезжать в Китай.

Ранее стало известно об интересе к 30-летнему колумбийцу со стороны Тяньцзинь Цюаньцзянь, Гуанчжоу Эвергранд и Шанхай Шеньхуа, которые готовы выложить за форварда 30 миллионов евро.

"Некоторые китайские клубы заинтересованы в Карлосе", — начал Барила.

"Переход Бакки в Китай? Он счастлив в Милане и намерен остаться. Карлос приехал сюда, чтобы побеждать и хочет выиграть много трофеев", — добавил агент.

В текущем сезоне Бакка провел 14 матчей в Серии А и забил 6 голов.