Италия

Торино выкупил у Ромы контракт нападающего Яго Фальке, тогда как форвард Хуан Итурбе перебрался в стан Быков на правах аренды.

Напомним, Фальке перешел в Торино летом 2016 года на правах аренды.

Как сообщает официальный сайт Быков, клуб активировал опцию выкупа контракта 27-летнего испанца.

Кроме того, Торино объявил об еще одной сделке. Речь идет об аренде у Ромы до конца текущего сезона с правом выкупа Хуана Итурбе.

В текущем сезоне Итурбе провел за Рому 12 матчей во всех турнирах, не отметившись при этом результативными действиями.

Фальке, в свою очередь, забил 8 голов и отдал 3 ассиста в 15-ти матчах за Торино.