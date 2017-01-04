Италия

Молодой форвард Ювентуса Альберто Черри продолжит свою карьеру в Пескаре.

Черри присоединился к Ювентусу в 2015 году после банкротства Пармы и тут же отправился в аренду в Кальяри.

В текущем сезоне 20-летний футболист снова на правах аренды перешел в клуб из Серии B СПАЛ. За 15 матчей нападающему удалось отличиться одним голом.

Как сообщает официальный сайт Пескары, Ювентус отозвал Черри из аренды из СПАЛа, и теперь он присоединился к Дельфинам на правах аренды до конца текущего сезона.

Новая команда Черри после сыгранных 18-ти туров Серии А располагается на последнем месте в турнирной таблице.