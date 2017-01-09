Италия

Нападающий Альберто Джилардино перебрался из Эмполи в Пескару.

34-летний форвард разорвал контракт с тосканским клубом и на правах свободного агента перебрался в стан новичка Серии А, передает официальный Twitter Дельфинов.

Сообщается, что Джилардино подписал контракт с Пескарой сроком до конца сезона.

Напомним, что опытный итальянец присоединился к Эмполи минувшим летом.

С тех пор на счету Джилардино 14 матчей в Серии А. Также он провел 2 поединка в Кубке Италии и забил 1 гол.