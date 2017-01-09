Нападающий Альберто Джилардино перебрался из Эмполи в Пескару.
Альберто Джилардино (справа), ФК Пескара
09 января 2017, 19:59
34-летний форвард разорвал контракт с тосканским клубом и на правах свободного агента перебрался в стан новичка Серии А, передает официальный Twitter Дельфинов.
Сообщается, что Джилардино подписал контракт с Пескарой сроком до конца сезона.
Напомним, что опытный итальянец присоединился к Эмполи минувшим летом.
С тех пор на счету Джилардино 14 матчей в Серии А. Также он провел 2 поединка в Кубке Италии и забил 1 гол.