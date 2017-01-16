Италия

С июля 2017 на футболках Ювентуса будет красоваться новый логотип.

Сегодня Ювентус провел презентацию "Черное, белое и больше", на которой, среди прочего, презентовал новый логотип клуба.

Эмблема будет введена в действие с июля нынешнего года.

В логотипе заложены 3 концепта. Первый – традиционные для Старой Синьоры черно-белые полоски. Второй – буква J, первая буква названия клуба на итальянском – Juventus. И наконец, третий символом, который, по заверениям клуба, можно увидеть в эмблеме – стремление к чемпионству и нацеленность на победу.

Официальное заявление клуба гласит, что новый логотип разрабатывался с прицелом и на цифровой, и на реальный мир. Кроме того довольные ювентини отмечают, что новая эмблема смело выделяется в ряду однотипных футбольных лого.

Предыдущие эмблемы Ювентуса: