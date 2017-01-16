Италия

Подопечные Синиши Михайловича в первом тайме дважды поразили ворота Милана, но после перерыва россо-нери смогли переломить ход поединка и увезли из Турина один балл — боевая ничья 2:2.

С недавнего времени противостояния между Торино и Миланом стали весьма принципиальными: Гранатовых сейчас тренирует Синиша Михайлович, который рулил россо-нери в прошлом сезоне, но был уволен еще до завершения чемпионата. В первом туре Быки чуть ли не отобрали очки у Милана, но Андреа Белотти в компенсированное время не реализовал пенальти, а в минувший четверг красно-черные выбили Торо из розыгрыша Кубка Италии.



Скуадра Граната со стартовых секунд встречи была настроена на победу, и сразу же побежала вперед. До поры до времени Милану просто везло, но в середине тайма хозяева отметились дважды. Судьба отблагодарила Белотти за все старания нападающего – Андреа после удара Льяйича в падении коснулся мяча, после чего круглый изменил траекторию и залетел в ворота. 1:0.



Милан продолжал ошибаться в обороне, что и привело ко второму забитому голу. Дикая неразбериха в штрафной россо-нери завершилась тем, что Бенасси пяткой переправил мяч в ворота. Через пару минут Льяйич мог попросту уничтожить Милан и решить исход встречи, но Адем не реализовал пенальти: серб пробил по центру, а Доннарумма решил сыграть по удару, а не гадать.



А что же гости? Ужасная игра в обороне и инертность впереди. Только после эпизода с одиннадцатиметровым красно-черные вспомнили про атаку, но ничего опасного создать не смогли. Пытался обострить ситуацию Сусо своими дальними ударами, но Харт оказался на месте. С комфортным преимуществом игроки Торино ушли на перерыв.



Только вот старт второй половины встречи оказался полностью за приезжей командой – в течение пяти минут коллектив Винченцо Монтеллы показал характер и забил дважды. Иньяцио Абате на правах капитана взял на себя лидерство и в одном из моментов прострелил в чужую штрафную — с ударом набегавшего Бонавентуры Джо Харт справился, но затем Андреа Бертолаччи протолкнул круглого в ворота. Сравнял счет Карлос Бакка. Колумбиец, в отличие от Льяйича, был точен с точки, разведя мяч и портьере Гранатовых по разным углам. 2:2.



Милан продолжал давить, а Торино начал плыть – Синиша Михайлович вовремя заметил это и произвел ряд замен, вследствие которых Быки пришли в чувство, и даже провели парочку симпатичных атак. Впрочем, снова выйти вперед хозяевам не удалось: Доннарумма парировал удар Льяйича, и Белотти пробил мимо цели. У Милана же, как таковых, моментов у ворот Харта больше не было, а оборона хозяев больше не ошибалась.



Боевая ничья Торино и Милана подарила зрителям насыщенный и интересный поединок, но сами команды вряд ли удовлетворены этим результатом. Россо-нери на следующий матч против Наполи идут без Романьоли и Локателли, а Скуадра Граната так и не смогла вплотную подобраться к еврокубковой зоне.

Football.ua

Торино — Милан 2:2

Голы: Белотти, 21, Бенасси, 26 — Бертолаччи, 55, Бакка, 60 (пенальти)

Торино: Харт — Дзаппакоста, Россеттини, Моретти, Баррека — Бенасси (Базелли, 81), Вальдифиори (Лукич, 67), Оби (Итурбе, 61) — Яго Фальке, Белотти, Льяйич

Милан: Доннарумма — Абате, Палетта, Романьоли, Калабрия (Ванджони, 87) — Пашалич, Локателли, Бертолаччи (Куцка, 74) — Сусо, Бакка, Бонавентура (Ньянг, 84)

Предупреждения: Моретти, Белотти, Оби, Россеттини, Яго Фальке — Локателли, Романьоли

Удаление: Романьоли, 89

На 31-й минуте Адем Льяйич не реализовал пенальти (вратарь).