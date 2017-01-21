Менеджмент Вест Хэма хочет заполучить полузащитника Интера Ивана Перишича.
Иван Перишич, интер
21 января 2017, 16:16
L’Equipe сообщает, что Молотобойцы видят в Перишиче замену Димитри Пайе, который наверняка покинет Лондон зимой.
Интер требует за хорвата 40 млн. евро и Вест Хэм ведет переговоры с миланцами по игроку.
Перишича хочет видеть в составе Вест Хэма его соотечественник Славен Билич, тренирующий ВХ.
Интеру будут очень кстати 40 млн. евро за Перишича, чтобы вписаться в будущем в финансовый фейр-плей.
Действующее соглашение Перишича с Интером рассчитано до середины 2020 года. В текущем сезоне 27-летний футболист провел за свою команду 24 матча во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 4 результативных передачи.