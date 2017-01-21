Италия

Наставник Реала Зинедин Зидан уверен, что Криштиану Роналду по-прежнему является важным игроком команды, а критика — лишь неотъемлемая часть его жизни.

Реал потерпел поражения в двух последних встречах – 1:2 и от Севильи, и от Сельты. Как обычно, одним из главных виновников поражений пресса сделала Криштиану Роналду.

"Криштиану всегда будут критиковать, когда он не забивает или когда играет на другой позиции… Да, он может провести один матч лучше, один – хуже. Но он остается футболистом, который делает разницу. Если вы не играли, вам этого не понять", — заявил Зидан.

"Поражения? Ничего еще не потеряно. Да, мы проиграли 2 матча кряду. Но нужно оправиться и идти дальше. Конечно, хотелось бы, чтобы мы и дальше продолжали выигрывать, но это было подходящее время для поражений. Сейчас мы вновь полны уверенности в себе".

"В игре против Малаги у нас будет шанс изменить все после 2 поражений. Нужно с самого начала матча выйти максимально заряженными на борьбу".

Встреча Реала с Малагой начнется сегодня в 17.15.