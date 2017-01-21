Италия

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис не желает продавать нападающего команды Маноло Габбьядини дешевле, чем за 25 миллионов евро.

Габбьядини не вписывается в тактические построения Маурицио Сарри и поэтому Наполи не прочь продать некогда нападающего сборной Италии.

Впрочем, финансовые аппетиты Партенопеи существенно превышают даже самое щедрое предложение по игроку. Так, Наполи требует за Маноло 25 млн евро, в то время, как Саутгемптон предлагает лишь 16.

Сообщается, что камнем преткновения является позиция президента неаполитанцев Аурелио Де Лаурентиса, которые не желает идти на уступки, хотя его об этом просит даже спортивный директор клуба Кристиано Джунтоли.

Также к Габбьядини проявляли интерес Милан, Вольфсбург Вест Хэм, Вест Бромвич и Сток Сити.

В нынешнем сезоне Маноло сыграл в 13 матчах Серии А (7 – в основе), отметившись при этом 3 голами.